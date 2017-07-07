«Первая леди» Польши не пожала руку Дональду Трампу
Супруга президента Польши Анджея Дуды Агата проигнорировала рукопожатие с президентом США Дональдом Трампом во время протокольного мероприятия в Варшаве.
После рукопожатия с Анджеем Дудой президент США протянул руку «первой леди» Польши, однако она прошла мимо и поздоровалась с Меланией Трамп.
Позже Дуда вернулась и пожала руку Дональду Трампу, сообщает «ТВ Центр».
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