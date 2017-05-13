Первая дорога для поездов Hyperloop Илона Маска может появиться в России

В России может появиться первая дорога для сверхскоростных поездов на воздушной подушке Hyperloop. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Как сообщает Life, изначально предполагалось строительство такой дороги в Китае. Однако, по словам Дмитриева, в Поднебесной уже действует система быстрых поездов.

Он сообщил, что РФПИ разрабатывает проект, в соответствии с которым Hyperloop позволит доставлять портовые грузы. В качестве пилотной дороги будет построена 65-километровая ветка по маршруту Хуньчунь (Китай) — порт Зарубино (Приморский край).

Идея Hyperloop была предложена американским миллиардером Илоном Маском в 2012 году. Согласно задумке, 20-тонная капсула будет перемещаться по тоннелю со скоростью до 1200 км/ч. Первую капсулу обещали продемонстрировать в 2018 году.