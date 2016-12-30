Перуанские шаманы провели обряд на пляже и «сдружили» Путина и Трампа

На пляже в Лиме перуанские шаманы провели несколько обрядов, которые позволят главам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу избежать конфликтов в 2017 году.

Для того чтобы таинство было более действенным, служители культа использовали портреты лидеров двух супердержав, - сообщает RT.

Кроме того, шаманы провели церемонию, направленную на смягчение сердец президентов разных стран.