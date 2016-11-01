В Перу спасли 17 тысяч черепах
17 тысяч новорождённых черепашек, находящихся под угрозой вымирания, были выпущены в воды Амазонки зоозащитниками в Перу.
Ещё недавно черепах в этом регионе было в изобилии, однако в последнее время их популяция резко уменьшилась из-за развития промышленности и вырубки лесов, сообщает «Пятый Канал».
Зоозащитники были вынуждены взять вымирающий вид под свою заботу и следить за тем, чтобы популяция черепах в Перу снова начала расти.
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