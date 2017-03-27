В Перу река затопила целый город

Перуанский город Пиура, расположенный на северо-западе страны, оказался затопленным в результате выхода из берегов реки с аналогичным названием.

Губернатор региона Рейнальдо Хилбк рассказал телеканалу Telesur, что из опасного района были вывезены 300 семей. Эвакуация всех желающих продолжается.

Власти города, ссылаясь на прогнозы синоптиков, заявили, что «перспективы мрачные» - в ближайшие часы ожидается еще один подъем воды.

Согласно последним данным, жертвами сильных наводнений в Перу стали 90 человек и еще около 350 получили ранения. В общей сложности от разгула стихи так или иначе пострадали 863 тысячи человек. На восстановительные работы власти страны выделили более 760 миллионов долларов.