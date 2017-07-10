В Перу на горной дороге разбился автобус с туристами
В перуанской столице Лиме произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором погибли девять человек.
Двухэтажный автобус перевернулся по дороге на гору Сан-Кристобаль. Предполагается, что авария произошла по вине водителя транспортного средства – он не справился с управлением из-за превышения скорости.
Помимо девяти погибших, в аварии пострадали 25 человек. В их числе туристы из Канады и Чили, сообщает Nation News со ссылкой на Минздрав Перу. Инцидент произошел всего в двух километрах от президентского дворца.
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