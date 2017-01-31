Персонал Донецкой фильтровальной станции эвакуирован из-за постоянных обстрелов

Из-за непрекращающихся боевых действий и постоянных обстрелов эвакуирован персонал Донецкой фильтровальной станции, снабжающей водой населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения.

«Боевые действия в районе Донецкой фильтровальной станции не прекращаются. Сегодня с большим трудом удалось эвакуировать сменный персонал. Наши коллеги выполнили все возможные мероприятия по недопущению замораживания основного оборудования ДФС», — цитирует Донецкое агентство новостей сообщение пресс-службы компании «Вода Донбасса».

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны ВСУ здание ДФС было полностью обесточено. Коммунальные службы переключили подачу воды в Донецк и прилегающие поселки на резервные линии водоснабжения.