Под Пермью потушили вспыхнувший истребитель
МиГ-31 загорелся при движении по взлетно-посадочной полосе.
Инцидент произошел на аэродроме в Пермской области. У самолета внезапно вспыхнул правый двигатель.
Справиться с возгоранием удалось силами штатного пожарного расчета. Погибших и пострадавших нет. Боекомплекта на борту загоревшегося истребителя не было, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
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