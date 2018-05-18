Под Пермью потушили вспыхнувший истребитель

МиГ-31 загорелся при движении по взлетно-посадочной полосе.

Инцидент произошел на аэродроме в Пермской области. У самолета внезапно вспыхнул правый двигатель.

Справиться с возгоранием удалось силами штатного пожарного расчета. Погибших и пострадавших нет. Боекомплекта на борту загоревшегося истребителя не было, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.