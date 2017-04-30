В Пермском крае под воду ушел мост

В Пермском крае в результате паводка на реке Бабка под воду ушел мост, который соединял село Моховое с четырьмя населенными пунктами.

Как сообщает агентство URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС по Пермскому краю, рост уровня воды в реке помешал доступу в деревни Липово, Дейково, Плашкино, Подкаменное. Спасатели уточнили, что пострадавших в местах подтопления нет.

Добраться в населенные пункты из деревни можно в объезд через Жилино и Масленники. В пресс-службе ведомства подчеркнули: «В 150 метрах имеется мост, принадлежащий предприятию, находящийся в свободном доступе для проезда. Также функционирует пешеходный мост».

Ранее МЧС предупреждало, что пик паводков ожидается в середине апреля.