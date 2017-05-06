В Пермском крае пьяный водитель без прав насмерть сбил двух прохожих

В Пермском крае пьяный водитель, не имеющий водительского удостоверения, насмерть сбил двух пешеходов.

Как сообщает агентство URA.RU со ссылкой на ГУ МВД по региону, происшествие случилось в поселке Кормовище Лысьвенского округа. Водитель отечественного автомобиля совершил наезд на пешеходов, которые двигались навстречу ему по проезжей части. Вследствие сильного удара 49-летний мужчина и 36-летняя женщина погибли.

В пресс-службе пояснили, что «за рулем автомобиля находился 30-летний местный житель. Мужчина не имел специального права управления транспортным средством. Результаты медицинского освидетельствования показали у него алкогольное опьянение».

Водитель ВАЗ-21093 в результате аварии не пострадал. В полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

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Места: Россия
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