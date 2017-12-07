В Пермском крае две маршрутки попали под обстрел
В городе Краснокамске два маршрутных автобуса обстреляли неизвестные злоумышленники. Жертв и пострадавших среди пассажиров нет.
Инциденты произошли утром 6 декабря. Первая маршрутка попала под обстрел Гознака, вторая – на пересечении улиц Большевистская и школьная.
Стрельба по автобусам, принадлежащим 206 маршруту, велась, предположительно, из пневматического оружия. У транспортных средств выбиты стекла, сообщает Ura.ru со ссылкой на СМИ. По факту происшествий полиция проводит проверку.
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