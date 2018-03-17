В Пермском крае грузовой поезд сошел с рельсов

В районе станции Мулянка Пермского края несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

Как сообщает агентство «URA.RU», инцидент произошел 17 марта. Вагоны сошли с рельсов, но не опрокинулись.

«В результате схода повреждено предварительно 200 метров железнодорожного полотна», - говорится в сообщении уральского СУСК на транспорте.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего и определяется сумма ущерба.

В октябре 2017 года в Красноярском крае сошли с рельсов вагоны грузового поезда, перевозившего уголь. В результате инцидента был поврежден железнодорожный путь, задержано движение четырех поездов.