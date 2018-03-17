В Пермском крае грузовой поезд сошел с рельсов
В районе станции Мулянка Пермского края несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов.
Как сообщает агентство «URA.RU», инцидент произошел 17 марта. Вагоны сошли с рельсов, но не опрокинулись.
«В результате схода повреждено предварительно 200 метров железнодорожного полотна», - говорится в сообщении уральского СУСК на транспорте.
В настоящее время устанавливаются причины произошедшего и определяется сумма ущерба.
В октябре 2017 года в Красноярском крае сошли с рельсов вагоны грузового поезда, перевозившего уголь. В результате инцидента был поврежден железнодорожный путь, задержано движение четырех поездов.
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