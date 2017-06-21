Пермский край станет местом силы для социального бизнеса

В городе Кунгур Пермского края 1 июля состоится «Слет социальных предпринимателей», организованный Фондом региональных социальных программ «Наше будущее».

Мероприятие войдет в обширную программу «Небесной ярмарки-2017», которая откроет свои двери 24 июня.

В XXI веке город стал развиваться как привлекательный туристический центр. Тысячи людей ежегодно приезжают на знаменитую «Небесную ярмарку» - международный фестиваль воздухоплавания, который с 2002 года проходит в Кунгуре.

В городе полным ходом идет подготовка к XVI Международному фестивалю воздухоплавания.

В течение восьми дней участников и зрителей ждет необычное и завораживающее действо – целый комплекс спортивных, культурных и познавательных мероприятий, собранных на одной площадке.

В издании «Русская Планета», которое является официальным информационным спонсором фестиваля «Небесная армарка-2017», можно приобрести памятную рамку с фрагментом аэростата Федора Конюхова.

Именно на нем прославленный путешественник установил тройной мировой рекорд.

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Места: Россия
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