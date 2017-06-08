Пермский край приглашает на «Небесную ярмарку-2017»

24 июня в городе Кунгур Пермского края стартует XVI Международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка-2017».

По словам президента «Федерации воздухоплавательного спорта Пермского края» Андрея Вертипрахова, спортивная программа мероприятия будет включать в себя: Всероссийское соревнование воздухоплавателей, III Первенство России по воздухоплавательному спорту среди молодежи и XVI Открытый кубок Пермского края.

Вечерние полеты будут проходить в форме ставших уже традиционными Воздушных Баталий. В общей сложности «воздушную армию» составляют почти два десятка экипажа, в числе которых два из Японии.

Организаторы также обещают гостям фестиваля насыщенную культурную программу с участием различных музыкальных коллективов и симфонического оркестра.

Информационную поддержку фестивалю оказывает издание «Русская Планета», в котором можно приобрести памятную рамку с фрагментом аэростата Федора Конюхова и его автографом. Именно на этом аэростате знаменитый путешественник установил тройной мировой рекорд.

Издание также продолжает освещать регату на Кубок Федора Конюхова на озере Тургояк.