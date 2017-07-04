В Перми приставы лишили должника самоката

Пермские судебные приставы наложили арест на самокат мужчины, уклонявшегося от выплаты алиментов.

В определенной мере должник сам подал приставам эту идею. Он приехал на самокате в Мотовилихинский отдел судебных приставов. При этом не пожелал оставить его на улице, опасаясь кражи.

Более того, в кабинет должностного лица он не вошел, а буквально въехал. Поскольку мужчина отказался погашать задолженность в 90 тысяч рублей, пристав арестовал его самокат, сообщает «ФедералПресс».