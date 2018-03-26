В Перми потратят миллионы на популяризацию службы в армии
В Пермском крае военкомат решил повысить популярность службы в армии с помощью книги.
Она будет называться «100 лет на службе Отечеству», а тираж составит полторы тысячи экземпляров. Н реализацию проекта предполагается потратить два миллиона рублей. Данная сумма уже заложена в бюджет на 2018-2020годы, сообщает Ura.ru со ссылкой на «Коммерсант Прикамье».
Ранее в Госдуме предложили обязать призывников самим являться за повестками в военкомат. В противном случае молодые люди будут считаться уклонистами.
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