В Перми покупатель до смерти избил отказавшуюся отпустить ему водку продавщицу
В ночь на 8 января в торговом павильоне в Мотовилихинском районе Перми покупатель до смерти избил продавщицу, отказавшуюся продать ему спиртное в связи с действующим запретом на торговлю алкогольной продукцией в ночное время.
- В ночное время молодой человек потребовал у продавца торгового павильона продать ему алкогольные напитки. Получив отказ, он нанес женщине множественные удары, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась на месте. Преступник был задержан на месте очевидцами преступления и передан прибывшим по вызову сотрудникам полиции, — сообщили РИА «Новости» в краевом следственном управлении.
По данным ведомства, преступление совершил 29-летний житель Перми.
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