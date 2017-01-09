В Перми покупатель до смерти избил отказавшуюся отпустить ему водку продавщицу

В ночь на 8 января в торговом павильоне в Мотовилихинском районе Перми покупатель до смерти избил продавщицу, отказавшуюся продать ему спиртное в связи с действующим запретом на торговлю алкогольной продукцией в ночное время.

- В ночное время молодой человек потребовал у продавца торгового павильона продать ему алкогольные напитки. Получив отказ, он нанес женщине множественные удары, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась на месте. Преступник был задержан на месте очевидцами преступления и передан прибывшим по вызову сотрудникам полиции, — сообщили РИА «Новости» в краевом следственном управлении.

По данным ведомства, преступление совершил 29-летний житель Перми.