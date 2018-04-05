В Перми погиб ребенок из-за упавшей глыбы льда

В пермской больнице скончалась девятимесячная девочка, получившая тяжелую травму в результате падения льда и снега с крыши одного из жилых домов.

Инцидент произошел 2 апреля. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Управляющая компания свою вину в произошедшем не признает. Ее представители уверяют, что лед упал не с крыши, а с одного из балконов дома и считают ответственным за это собственника жилого помещения. В СКР эту версию опровергли, отметив, что чистку крыш компания начала уже после происшествия, передает Ura.ru.

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