В Перми горит нефтеперерабатывающий завод

В Перми произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Возгорание началось с одной из нефтеперегонных установок.

Работающим на месте происшествия пожарным удалось локализовать огонь. Они стараются не допустить распространения пламени на насосные установки с нефтью, передает URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

О причинах возникновения пожара и пострадавших пока не сообщается.