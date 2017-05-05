В Перми горит нефтеперерабатывающий завод
В Перми произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Возгорание началось с одной из нефтеперегонных установок.
Работающим на месте происшествия пожарным удалось локализовать огонь. Они стараются не допустить распространения пламени на насосные установки с нефтью, передает URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
О причинах возникновения пожара и пострадавших пока не сообщается.
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