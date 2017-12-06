РЖД переводит пассажирские поезда на движение в обход Украины
Российские пассажирские поезда переводят на линию в обход Украины. Этот процесс будет завершен 11 декабря.
«Будет переходной период. Часть поездов уже там ходит. Переход будет длиться именно сутки - с 10 до 11 декабря», - цитирует ТАСС директора РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрия Пегова.
Поезда будут ходить по новой линии Журавка-Миллерово. Ее протяженность составляет 137 километров. Она проходит по территории Воронежской и Ростовской областей.
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