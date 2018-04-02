Перевод русских школ на латышский язык оспорят в суде
Партия «Согласие», возглавляемая мэром Риги Нилом Ушаковым, намерена обжаловать в Конституционном суде Латвии закон о переводе школ нацменьшинств на государственный язык.
Подписание закона Ушаков назвал еще одной большой ошибкой и в то же время ожидаемым шагом президента страны Раймонда Вейониса. «Теперь остается Конституционный суд – в ближайшее время депутаты Сейма от «Согласия» используют свое право и обратятся с иском в Суд Сатверсме», - написал градоначальник на своей странице в Facebook.
Ушаков также добавил, что дума латвийской столицы продолжи работу по введению на местном уровне программы дополнительных занятий на родном языке.
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