Перевернувшийся в Турции микроавтобус перевозил граждан Украины

Пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что в Турции перевернулся микроавтобус, перевозивший российских туристов.

По ее словам, все пострадавшие являются гражданами Украины, россиян в автомобиле не было.

Ранее турецкие СМИ сообщили о ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего российских туристов из курортного города Бодрум на экскурсию в Памуккале. В результате инцидента пострадали 18 человек, в том числе двое граждан Турции, сообщает «РИА Новости».