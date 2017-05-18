Перевернувшийся в Турции микроавтобус перевозил граждан Украины
Пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что в Турции перевернулся микроавтобус, перевозивший российских туристов.
По ее словам, все пострадавшие являются гражданами Украины, россиян в автомобиле не было.
Ранее турецкие СМИ сообщили о ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего российских туристов из курортного города Бодрум на экскурсию в Памуккале. В результате инцидента пострадали 18 человек, в том числе двое граждан Турции, сообщает «РИА Новости».
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