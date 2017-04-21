В перестрелке в центре Парижа погиб полицейский

Вечером 20 апреля на Елисейских полях в Париже произошла перестрелка. Убит один полицейский и еще двое ранены.

Помимо правоохранителей пострадала прохожая иностранка – она получила легкие ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Франции. Злоумышленник, открывший огонь по полицейскому патрулю, застрелен при попытке скрыться.

Власти расценили произошедшее как теракт. Позднее террористическая группировка ДАИШ (запрещена в России) взяла на себя ответственность за инцидент. Экстремисты заявили, что нападение на полицейских совершил прибывший из Бельгии боевик Абу Юсеф аль-Бельджики. Согласно данным французских СМИ, это человек был известен местным спецслужбам.