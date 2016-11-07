В перестрелке между украинской армией и нацбатами погибло девять человек

В минувшие выходные в результате перестрелок между украинскими военнослужащими и бойцами националистических батальонов в районе Марьинки в Донбассе погибло девять человек. Об этом сообщил журналистам заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Между бойцами 92-й бригады и националистами 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» 5 ноября в районе населенного пункта Новомихайловка произошла перестрелка. В итоге националисты потеряли убитыми шесть человек и шесть ранеными, а новоявленная бригада – троих погибшими и семерых ранеными, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Он добавил, что трое военнослужащих 23 отдельной мотопехотной бригады ВСУ также получили ранения в районе села Чермалык на южном участке фронта при подрыве на минном поле.