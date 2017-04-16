При перестрелке на избирательном участке в Турции погибли два человека

На одном из избирательных участков Турции, расположенном в 30 километрах от города Чермик провинции Диярбакыр, между группой людей произошло вооруженное столкновение.

Как сообщает РБК, в результате конфликта два человека погибли и двое получили ранения. Причины инцидента не называются, однако известно, что до перестрелки между местными жителями случилась потасовка.

Сотрудники полиции занялись расследованием произошедшего. В село, где произошел инцидент, стянуты дополнительные военные подкрепления.

16 апреля в Турции проходит референдум о внесении поправок в конституцию. В стране открыто 145 тысяч избирательных участков.