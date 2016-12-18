В перестрелке в Иордании погибли пять человек

В Иордании неизвестные напали на полицейских, завязалась перестрелка. Погибли пять человек, среди которых четверо полицейских и одна туристка.

Еще девять человек получили ранения, сообщает "Коммерсантъ". Известно, что приезжая женщина - гражданка Канады.

Ранее сообщалось, что нападение на сотрудников правоохранительных органов произошло в городе Эль-Карак. Преступники укрылись в средневековой крепости, которая является местной популярной достопримечательностью. По предварительным данным, конфликт вызван противостоянием кланов.