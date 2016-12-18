В перестрелке в Иордании погибли пять человек
В Иордании неизвестные напали на полицейских, завязалась перестрелка. Погибли пять человек, среди которых четверо полицейских и одна туристка.
Еще девять человек получили ранения, сообщает "Коммерсантъ". Известно, что приезжая женщина - гражданка Канады.
Ранее сообщалось, что нападение на сотрудников правоохранительных органов произошло в городе Эль-Карак. Преступники укрылись в средневековой крепости, которая является местной популярной достопримечательностью. По предварительным данным, конфликт вызван противостоянием кланов.
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