При перестрелке в Иерусалиме пострадали четыре человека

Неизвестные обстреляли остановку скоростного трамвая в Иерусалиме. В результате происшествия ранены четыре человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

Огонь по людям открыл человек, проезжающий мимо на автомобиле. Инцидент случился в районе Арсенальной горки. Полиция Иерусалима считает происшествие террористической атакой, сообщает ТАСС.

За автомашиной нападавшего началась погоня. Власти города сообщили, что он пытался сопротивляться, но был ликвидирован.