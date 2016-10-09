При перестрелке в Иерусалиме пострадали четыре человека
Неизвестные обстреляли остановку скоростного трамвая в Иерусалиме. В результате происшествия ранены четыре человека, один из них находится в тяжелом состоянии.
Огонь по людям открыл человек, проезжающий мимо на автомобиле. Инцидент случился в районе Арсенальной горки. Полиция Иерусалима считает происшествие террористической атакой, сообщает ТАСС.
За автомашиной нападавшего началась погоня. Власти города сообщили, что он пытался сопротивляться, но был ликвидирован.
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