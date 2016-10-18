США пересмотрят стратегию военных действий в Сирии

Соединенные Штаты намерены рассмотреть возможность изменения стратегии своего участия в военном конфликте на территории Сирии. Поводом для подобного решения стал факт размещения российских систем ПВО С-300 и С-400 в этом регионе.

На страницах американского издания The Washington Post журналисты высказали мнение, что теперь бомбардировки ВВС коалиции вряд ли будут эффективными.

"Мы не уверены, что какой-либо из наших самолетов сможет совладать с С-300", - так высказался один из представителей Пентагона.

Эффективность российских установок ПВО служит поводом для споров среди военных специалистов в США. Несмотря на это, сам факт размещения систем противо-воздушной обороны на сирийской территории серьезно озадачил Барака Обаму и военных.

Представители американской стороны серьезно озадачены и намерены рассмотреть вопрос об изменении своей дальнейшей стратегии участия в сирийском конфликте, сообщает РИА Новости.

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