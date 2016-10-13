Пересечение границы России может стать платным

Минтранс РФ рассматривает возможность введения оплаты за пересечение госграницы России. Методика может стать аналогичной системе "Платон".

– Минтранс хочет ввести плату за пользование пограничными пунктами пропуска транспорта для компенсации расходов на их реконструкцию, обустройство и эксплуатацию, – заявил источник издания "Коммерсантъ". Мера может быть введена для автомобильного и железнодорожного транспорта. С автомобилей плата может взиматься в зависимости от категории, а с поездов – за тонну груза.

В правительстве РФ планируют обсудить нововведение во второй половине октября. Траты на модернизацию пунктов пропуска оцениваются в 250 миллиардов рублей.