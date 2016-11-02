Перерыв на кофе помогает трудовому процессу
По данным исследователей, во время таких пауз коллектив может немного разгрузить мозги, расслабить уставшие глаза, что восстановит утраченные силы, дав возможность заняться далее работой в приличном темпе.
Кроме того, в этот период могут развиваться неформальные отношения, понемногу сплачивая сотрудников, превращая их в настоящую команду, сообщает «Экономика Сегодня».
И, наконец, третья причина – вероятность обмена опытом, а также интересными задумками, помогающими в решении очень важных производственных вопросов. Поэтому ученые рекомендуют всем работодателям, не запрещать подобные мини-перерывы, а это в свою очередь даст лучший результат работы.
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