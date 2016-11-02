Перерыв на кофе помогает трудовому процессу

По данным исследователей, во время таких пауз коллектив может немного разгрузить мозги, расслабить уставшие глаза, что восстановит утраченные силы, дав возможность заняться далее работой в приличном темпе.

Кроме того, в этот период могут развиваться неформальные отношения, понемногу сплачивая сотрудников, превращая их в настоящую команду, сообщает «Экономика Сегодня».

И, наконец, третья причина – вероятность обмена опытом, а также интересными задумками, помогающими в решении очень важных производственных вопросов. Поэтому ученые рекомендуют всем работодателям, не запрещать подобные мини-перерывы, а это в свою очередь даст лучший результат работы.