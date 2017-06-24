Для переработки мусора в Подмосковье построят 4 завода

Строительством мусоросжигательных заводов в Московской области и Казани займутся структуры группы «РТ-Инвест».

Как сообщила интернет-порталу «Подмосковье сегодня» директор компании Екатерина Мальцева, всего будет построено 4 завода. Она сказала: «Сейчас рассматриваются площадки. Основной критерий – экологичность, соответствие всем нормам. Заводы не будут располагаться в близи жилой застройки. Балашиха как площадка на данный момент не рассматривается».

Мальцева добавила, что конкурсный отбор завершился 19 июня. В ходе него определилась не только компания-застройщик, но и сумма будущих инвестиций в строительство предприятий по переработке мусора.

Руководитель компании посчитала, что строительство одного завода обойдется бюджету в 26,5 миллиарда рублей. Над его возведением будут трудиться около 300-400 человек, а в дальнейшем на заводе откроется 70 вакансий.

23 июня по требованию президента закрыли полигон «Кучино», куда свозилось 90% коммунального мусора столицы. В перспективе это место может стать зоной отдыха для жителей Балашихи.