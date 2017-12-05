МОК перепроверил допинг-пробы российских спортсменов

Все допинг-пробы российских спортсменов, взятые в ходе Олимпиады-2014 в Сочи были перепроверены с помощью нового метода, говорится в справочном материале, распространенном Международным олимпийским комитетом (МОК).

Согласно документу, результаты повторной проверки, проведенной в отношении 36 российских спортсменов, подтвердили наличие запрещенных веществ.

Ранее 26 российских спортсменов, обвиненных в употреблении допинга, были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

Сегодня на заседании исполкома МОК по вопросу участия российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года было принято решение допустить «чистых» спортсменов к участию в Играх под нейтральным флагом. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде в Юной Корее, сообщает ТАСС.