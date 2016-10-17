Переправа через Керченский пролив временно закрыта
По Керченскому проливу временно приостановлено движение паромов из-за непогоды, сообщает «Интерфакс».
- Керченская паромная переправа приостановила работу до улучшения погоды. Сейчас скорость ветра достигает 18 метров в секунду, - сказали агентству в компании «Морская дирекция».
«Морская дирекция» в воскресенье объявила штормовое предупреждение на 17-19 октября.
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