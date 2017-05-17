На переоснащение российской армии выделят 17 трлн рублей
На реализацию государственной программы по переоснащению российской армии в 2018-2025 годах будет выделено 17 триллионов рублей.
Предполагается, что рассмотрение проекта программы Военно-промышленной комиссией начнется в июле, а в сентябре она будет утверждена президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает URA.RU со ссылкой на «Ведомости».
По словам главы государства, перевооружение армии должно проводиться с учетом полученного в Сирии боевого опыта, а также необходимости обороны арктических рубежей.
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