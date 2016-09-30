В КХЛ перенесут два матча из-за оптимизации финансовых затрат
Руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение перенести даты начала двух матчей регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба КХЛ.
Это будет сделано для оптимизации финансовых затрат. Клубы также согласились с этим решением.
Матч «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Ак Барс» (Казань) переносится с 20 декабря 2016 года на 13 декабря 2016 года, 19.00 по местному времени;
«Витязь» (Подмосковье) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) с 16 января 2017 года на 29 декабря 2016 года, 19.30 по местному времени.
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