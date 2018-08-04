Перелеты в Крым и Владивосток станут дешевле

Президентом России Владимиром Путиным подписан документ, повышающий налог на добавленную стоимость до 20%. При этом ставка НДС на перелеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток останется на уровне 0%.

Подписанный главой государства закон позволит снизить цену на авиабилеты на Дальний Восток. Эксперты уверены, что добираться туда станет гораздо дешевле.

Нулевая ставка НДС действует не только для пассажирских, но и для грузовых перевозок. Это положение сохранится до 2025 года, передает телеканал «360».

Ранее стало известно, что вклады малого и среднего бизнеса в кредитных учреждениях будут застрахованы