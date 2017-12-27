В «Перекрестке» сработало взрывное устройство
В магазине «Перекрёсток», расположенном на площади Калинина в Санкт-Петербурге, сработало самодельное взрывное устройство, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, в торговом центре произошёл взрыв самодельного взрывного устройства мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, начинённого поражающими элементами.
Возбуждено уголовное дело по статье 30, часть 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом»).
По неофициальным данным число пострадавших достигло десяти человек, сообщает Life.
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