Пережившую эксперимент таксу отдадут Дмитрию Рогозину

Вице-премьер Дмитрий Рогозин решил забрать себе таксу, которая приняла участие в эксперименте по жидкостному дыханию. «Рогозин заберет собаку через две недели.

В настоящее время она проходит карантин после эксперимента», - сообщили в аппарате вице-премьера.

19 декабря Дмитрий Рогозин присутствовал на эксперименте, в ходе которого таксу погрузили в емкость с кислородосодержащей жидкостью для демонстрации возможностей технологии жидкостного дыхания. Животное самостоятельно задышало в кислородосодержащей жидкости, а затем было из нее извлечено.

После публикации видеозаписи эксперимента зоозащитники заявили о жестокости по отношению к собаке, пережившей сильный стресс.

Со своей стороны в Фонде заявили, что «по итогам эксперимента такса чувствует себя хорошо, все ее жизненные показатели в норме», сообщает «Интерфакс».

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