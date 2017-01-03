Переизданная книга Mein Kampf стала бестселлером в Германии

Бестселлером номер один в германии по итогам 2016 года стала переизданная книга Адольфа Гитлера Mein Kampf, подготовленная Институтом современной истории в Мюнхене.

По словам директора Института современной истории Андреаса Виршинга, за год было продано 85 тысяч книг. Как уточняется в материале, первоначальный тираж составлял всего 4 тысячи экземпляров, однако книга стала такой популярной, что в конце января выйдет уже шестой тираж.

Ученый также рассказал, что вскоре сокращенная версия книги выйдет на французском языке. Он также отметил, что в институт поступило более 70 запросов на перевод книги.

Адольф Гитлер написал Mein Kampf в 1924 году, когда находился в заключении. В апреле 2010 года сочинение было внесено в российский Федеральный список экстремистских материалов, сообщает «РИА Новости».