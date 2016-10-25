Перехватывающие парковки в Москве будут бесплатными на время работы метро

Первый заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Гамид Булатов заявил, что время работы перехватывающих парковок у станций метро будет синхронизировано со временем работы Московского метрополитена.

По его словам, решение принято на уровне мэрии города.

- Мы приняли решение изменить режим действия базового тарифа (бесплатная парковка при покупке билета на две поездки в метро - ИФ). С ноября он будет действовать в течение всего времени работы метро - с 5:30 до часа ночи, - сказал он городскому порталу.

Чиновник добавил, что в настоящее время перехватывающие парковки работают с 6:00 до 21:30. Парковка бесплатна в случае покупок двух поездок на метро.