США перехватили российских бомбардировщиков вблизи Аляски

Истребители США перехватили двух российских бомбардировщиков в опознавательной зоне ПВО возле Аляски. Об этом сообщил представитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Скотт Миллер.

Он рассказал: «Два истребителя F-22 NORAD перехватили и идентифицировали два российских дальних бомбардировщика Ту-95, летевших в зоне идентификации ПВО у западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов».

По словам Миллера, Ту-95 вошли в 200-мильную зону ответственности NORAD над Беринговым морем, но при этом не пересекли воздушные границы США и Канады. Он отметил, что бомбардировщики летели в международном воздушном пространстве и не нарушили соглашений, передает RT.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ракетоносцы Ту-95МС и противолодочные самолёты Ту-142 совершили плановые полеты над акваторией Берингова и Охотского морей и Северного Ледовитого океана.

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