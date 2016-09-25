В ЛНР перехвачен украинский беспилотник со взрывчаткой

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики выявила и обезвредила беспилотный летательный аппарат украинских военных, который направлялся в Луганск для нанесения авиаудара. Об этом рассказал представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. - Нами выявлены случаи выполнения полетов украинских БПЛА по маршрутам, которые используются беспилотными средствами ОБСЕ, тем самым создавая угрозу безопасности полетам БПЛА миссии ... Один из таких БПЛА ВСУ был принудительно посажен военнослужащими Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Дебальцево, - приводит слова Марочко ЛуганскИнформЦентр. По данным представителя милиции, после изучения беспилотного летательного аппарата «было установлено, что данный беспилотник был оснащен самодельными боезарядами, которые планировалось использовать для совершения провокаций на территории ЛНР».

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