Переход на зимнее время увеличивает депрессию
Команда психологов провела интересное наблюдение за людьми, страдающих депрессивными состояниями. Количество случаев плохого настроения ухудшается при переходе с летнего времени на зимнее.
Датские научные сообщили, что пессимистический настрой сопровождается постоянной плохой погодой. Было анализировано 185 тысяч людей, которые обратились за помощью к специалистам, с проблемой депрессивного состояния, сообщает «Актуальные Новости».
Итоги показали, что возникновение подобных случаев увеличивается примерно на 8 процентов после перевода часов. Стоит отметить, что изучались данные на протяжении с 1995 по 2012 год.
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