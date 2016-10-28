Переход на зимнее время увеличивает депрессию

Команда психологов провела интересное наблюдение за людьми, страдающих депрессивными состояниями. Количество случаев плохого настроения ухудшается при переходе с летнего времени на зимнее.

Датские научные сообщили, что пессимистический настрой сопровождается постоянной плохой погодой. Было анализировано 185 тысяч людей, которые обратились за помощью к специалистам, с проблемой депрессивного состояния, сообщает «Актуальные Новости».

Итоги показали, что возникновение подобных случаев увеличивается примерно на 8 процентов после перевода часов. Стоит отметить, что изучались данные на протяжении с 1995 по 2012 год.