Переговоры стран-экспортеров нефти об ограничении добычи перенесены на 28 ноября

Переговоры о введении ограничения на объемы добычи нефти с участием стран ОПЕК и другими крупными экспортерами перенесены с 26 на 28 ноября.

Небольшая корректировка связана с тем, что на встреча все участники должны представить план совместных мероприятий для стабилизации цен на мировом рынке, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Ранее сообщалось, что технический комитет ОПЕК соберется 25-26 ноября в Вене, причем во второй день к совещанию должны были подключиться представители стран-экспортеров нефти, не входящих в картель.

Ранее комитет ОПЕК собирался в Вене 28-29 октября, но тогда участникам не удалось достичь консенсуса.