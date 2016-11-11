Переговоры стран-экспортеров нефти об ограничении добычи перенесены на 28 ноября
Переговоры о введении ограничения на объемы добычи нефти с участием стран ОПЕК и другими крупными экспортерами перенесены с 26 на 28 ноября.
Небольшая корректировка связана с тем, что на встреча все участники должны представить план совместных мероприятий для стабилизации цен на мировом рынке, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
Ранее сообщалось, что технический комитет ОПЕК соберется 25-26 ноября в Вене, причем во второй день к совещанию должны были подключиться представители стран-экспортеров нефти, не входящих в картель.
Ранее комитет ОПЕК собирался в Вене 28-29 октября, но тогда участникам не удалось достичь консенсуса.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии