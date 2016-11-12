Переговоры России и Белоруссии по газу проходят в Москве

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в эти дни в Москве находится делегация из Белоруссии, которая приехала для проведения переговоров о поставках газа и нефти.

Стороны планируют решить спор с оплатой российских ресурсов белорусскими коллегами. Кроме того, у Белоруссии есть крупная задолженность перед Россией, сообщает "Интерфакс".

– Мы прорабатываем и дальше вопросы, касающиеся уточнения соглашений различных в области нефти, газа, работаем сейчас над юридическими документами, – сказал Новак. Известно, что скоро в Россию должен приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко.