Переговоры России и Белоруссии по газу проходят в Москве
Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в эти дни в Москве находится делегация из Белоруссии, которая приехала для проведения переговоров о поставках газа и нефти.
Стороны планируют решить спор с оплатой российских ресурсов белорусскими коллегами. Кроме того, у Белоруссии есть крупная задолженность перед Россией, сообщает "Интерфакс".
– Мы прорабатываем и дальше вопросы, касающиеся уточнения соглашений различных в области нефти, газа, работаем сейчас над юридическими документами, – сказал Новак. Известно, что скоро в Россию должен приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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