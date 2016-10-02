Переговоры о Brexit начнутся до конца марта 2017 года
Великобритания намерена начать переговоры о выходе из состава Евросоюза до конца марта 2017 года. Премьер-министр государства Тереза Мэй заявила, что намерена сохранить хорошие отношения с Брюсселем.
– Мы хотим провести переговоры с ними по поводу того, какими будут нашими отношения. Мы хотим заключить хорошую сделку с нашими коллегами по ЕС, – цитирует Терезу Мэй ТАСС.
В июне текущего года в Великобритании был проведен референдум о выходе из состава ЕС. За Brexit проголосовали 52 процента граждан.
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