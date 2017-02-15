Переговоры в Астане по Сирии перенесены на 16 февраля

Очередное заседание в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии перенесено на 16 февраля 2017 года, сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

Как уточняется в материале, дата переговоров была перенесена из-за отсутствия в Астане делегации вооруженной оппозиции Сирии и представителей Турции.

Переговоры были запланированы на 15 февраля 2017 года, уточняет «Экономика сегодня».