На переговорах Путина и Абэ вопрос о принадлежности южных Курил не обсуждался

Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ вопрос о суверенитете над южными Курилами не обсуждался.

- Вопрос суверенитета вообще никак не поднимается, здесь он не подлежит дискуссии, - цитирует Пескова ТАСС.

Комментируя согласованное лидерами заявление о начале консультаций по ведению совместной российско-японской хозяйственной деятельности на южных Курилах, Песков отметил, что после того, как эксперты не смогли договориться по этому документу, Путин и Абэ в ходе встречи «тэт-а-тэт» сами пошли по тексту с тем, чтобы найти приемлемые формулировки.

- Речь идет о том, что президенты поручают экспертам двух стран начать подробные консультации о согласовании условий, форм и областей совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, - пояснил представитель Кремля, уточнив, что речь идет обо всех четырех островах южных Курил.

По словам пресс-секретаря президента РФ, у японской стороны не вызвал никаких возражений тот факт, что в данном случае речь идет о работе исключительно в рамках российского законодательства.

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