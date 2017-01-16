ВСУ передали ДНР тело зверски убитого бойца ополчения

Представители Вооруженных сил Украины передали командованию ДНР тело бойца, который накануне попал в плен под Донецком, а затем зверски убит. Об этом журналистам сообщили в силовых структурах республики.

- Сегодня украинской стороной было передано тело военнослужащего ВС ДНР, героически погибшего после отказа от дачи ложных показаний, издевательств и пыток преступниками из 92 отдельной механизированной бригады ВСУ, командиром которой является Никалюк, — цитирует представителя оперативного командования Донецкое агентство новостей.

В командовании пояснили, что командиром 92 бригады Вооруженных сил Украины была поставлена задача взять в плен военнослужащего республики, «для представления его общественности и командованию в качестве диверсанта, готовившего теракт на территории, подконтрольной Киеву».

- После эвакуации на украинскую территорию в ходе допроса карателями ВСУ к бойцу ДНР были применены пытки. Несмотря на это, нашего военнослужащего склонить к даче на камеру ложных показаний о якобы участии его в готовившихся диверсиях на территории подконтрольной ВСУ не удалось. После чего военнослужащего убили выстрелом в голову, — добавил представитель командования.

Накануне в оперативном командовании ДНР сообщили, что украинские диверсанты предприняли попытку захвата в плен военнослужащих ДНР, в результате один военнослужащий республики был убит.