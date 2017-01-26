США так и не передали России никакого подтверждения информации о кибератаках

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что несмотря на настойчивые просьбы российской стороны, Соединенные Штаты так и не передали никакой информации, подтверждающей организацию кибератак в ходе президентской кампании в США.

- Ни разу, несмотря на многочисленные обращения Сергея Лаврова к его американским коллегам с просьбой предоставить хоть какую-то информацию по хакерским атакам, нам не было передано, собственно говоря, практичен ничего, — цитирует Захарову РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

Ранее Барак Обама инициировал расследование спецслужбами США фактов кибератак с российской стороны.

В публичной части доклада говорится о том, что попытки России вмешаться в ход выборов неоспоримы, однако никакие доказательства этого утверждения не приведены.

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Теги:
Места: Россия, США
Организации: МИД
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